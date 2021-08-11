شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضمن المشاركة فى الكونفدرالية بعد خسارة الاتحاد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بخسارة الاتحاد السكندرى من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الموسم المقبل هو الثالث على التوالى لبيراميدز فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء ذلك بعدما فقد زعيم الثغر فرصة الحصول على بطاقة المشاركة فى البطولة الأفريقية بعدما كان الصراع بين الثلاث فرق "بيراميدز وسموحة والاتحاد" ولم تتمكن الفرق السكندرية من اقتناص الفرصة بتحقيق الفوز فى المواجهات الأخيرة ليضمن الفريق السماوى التأهل للبطولة بصفته رابع الجدول برصيد 43 نقطة.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة بإرسال القائمة النهائية للفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهو أخر موعد لإرسال الأندية.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث، وبيراميدز صاحب المركز الرابع، جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة اليوم الثلاثاء.

كان اتحاد الكرة قدم طلبا للكاف لإستثناء الأندية المصرية من إرسال القوائم الأولى لها خلال المدة المقررة على أن يتم إرسالها فى بداية الشهر المقبل، إلا أن مسئولى الاتحاد الأفريقى رفضوا طلب الجبلاية وألزموهم بضرورة إرسال القوائم الثلاثاء كموعد نهائى.