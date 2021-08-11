شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الذي يعد آخر موعد حدده الكاف لذلك. وشملت قائمة الأندية المصرية كلا من الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة الأبطال، بالإضافة إلى المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية.

وضمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بخسارة الاتحاد السكندرى من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الموسم المقبل هو الثالث على التوالى لبيراميدز فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء ذلك بعدما فقد زعيم الثغر فرصة الحصول على بطاقة المشاركة فى البطولة الأفريقية بعدما كان الصراع بين الثلاث فرق "بيراميدز وسموحة والاتحاد"، ولم تتمكن الفرق السكندرية من اقتناص الفرصة بتحقيق الفوز فى المواجهات الأخيرة ليضمن الفريق السماوى التأهل للبطولة بصفته رابع الجدول برصيد 43 نقطة.