شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : لن نشارك فى الكونفدرالية بسبب القرارات الغريبة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق تم إبلاغه من قبل مسئولى اتحاد الكرة، قبل ساعة من لقاء إنبي بالدوري، أن الفوز يعني مشاركتنا في بطولة الكونفدرالية العام القادم.

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات تليفزيونية: "هذا القرار كان له تأثير سلبي على لاعبي سموحة لأنه من المفترض أن يتم الانتظار بنهاية الموسم من أجل تحديد الفرق المشاركة في أفريقيا". وتعادل فريق سموحة سلبيا أمام إنبي، فى الجولة الـ29 للدوري الممتاز ليفقد فرصه فى التأهل للبطولة الكونفدرالية.

وتابع رئيس نادي سموحة: "اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد ليس قوي أمام الاتحاد الأفريقي وكان يمكن حل هذا الأمر سريعا وتسكين الفرق بأي مسمى حتى نهاية هذا الموسم ولكن نحن غير قادرين على ذلك".

واختتم: "بكل أسف لن نشارك في أفريقيا بسبب القرارات الغريبة لاتحاد الكرة المصري ولا بد من وقفة أمام هذا الأمر بسبب القرارت غير المدروسة".

وأرسل اتحاد الكرة مساء اليوم الثلاثاء أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل وهي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، و المصري وبيراميدز للمشاركة في البطولة الكونفدرالية، خاصة أن اليوم الثلاثاء كان آخر موعد لإرسال الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية.