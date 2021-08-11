شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: موقف دجلة يزداد صعوبة وسنقاتل حتى آخر دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة عن حزنه لضياع 3 نقاط ثمينة أمام المحلة بعدما كان الفريق الدجلاوي متقدما بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الذى انتهى بهدفين لكل فريق في النهاية.

وقال عبد الواحد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "لم نلعب أمام المحلة بالطريقة التي تعودنا عليها، المنافس أجبرنا على تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الكرات الطولية، وخسرنا فوزا ثمينا كان يقربنا من المنطقة الآمن في جدول الترتيب".

وتابع المدرب العام لفريق دجلة: "موقفنا يزداد صعوبة لكننا سنقاتل حتى آخر دقيقة، لا نملك حلول أخرى، نحن كجهاز فني وطني منذ بداية تولى عبد الباقي جمال المهمة لم نخسر سوى مباراة الأهلي وهي خسارة منطقية لقوة المنافس".

وتعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17، وأحرز هدفي المحلة أحمد الشيخ و أشرف سيد من ضربتي جزاء بينما أحرز هدفي دجلة أحمد سعيد و أحمد شريف.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة و وادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإستاد المحلة ، تقدم للمحلة أحمد الشيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 27 و تعادل دجلة في الدقيقة 43 أحرزه أحمد شريف.