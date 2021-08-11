شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يدعمون صالح جمعة فى مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو سيراميكا على دعم صالح جمعة لاعب الفريق في مباراة سيراميكا والمقاصة والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، حيث رفع لاعبو الفريق قميص صالح جمعة رقم 15 في المباراة تضامنا مع اللاعب بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس وغيابه عن الفريق لفترة طويلة.

واستطاع فريق سيراميكا العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة وما زال في المركز العاشر.

تقدم إسلام صلاح لمصر المقاصة في الدقيقة 28، ونجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 59، واستطاع ميدو جابر من إحراز الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.