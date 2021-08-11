شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 10 / 8 / 2021 بعد مباراة الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدوري المصري اليوم الثلاثاء 10/ 8/2021، بعد إقامة ثلاث مباريات، انفراد نادى الزمالك بصدارة جدول الدورى بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين.

وانفرد الزمالك بصدارة الدورى برصيد 67 نقطة بعد مرور 29 جولة، جمعها من الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين، وفى الوصافة يأتي الأهلى برصيد 64 نقطة من 28 مباراة ويتبقى له مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراتين.

ويحتل المصرى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهة وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 30 هدفا، وفى المركز الرابع يأتي بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة.

ارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً، ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة.

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

وفى مباراة ثانية، تعادل فريق غزل المحلة مع وادى دجلة 2 / 2 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة فى الجولة الـ29 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 فى المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 فى المركز الـ17.

أحرز هدفى المحلة أحمد الشيخ وأشرف سيد من ضربتى جزاء بينما أحرز هدفى دجلة أحمد سعيد وأحمد شريف.

وفى آخر المباريات، نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .