7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك، هي خدمة إخبارية يقدمها الخليج 365 لقرائه الأعزاء وتهتم بتلخيص الأحداث الرياضية التي جرت اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، إلى أهم 7 أخبار وهي كالتالي:

الزمالك يفوز على الاتحاد 2/1 فى مباراة عصيبة ويتصدر الدورى.. صور

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .