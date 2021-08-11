شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاتحاد 2/1 فى مباراة عصيبة ويتصدر الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

مرت الدقائق الاولى من اللقاء متوسطة المستوى ولم تسنح اى هجمات على المرميين نظرا لحساسية اللقاء وخوف الفريقين من إحراز المنافس لهدف يربك الحسابات فى البداية .

لم يتحسن الأمر كثيرا في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات لبناء بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى إلا أن الدفاع الإتحاداوى كان بالمرصاد لكافة الكرات .

وفى الدقيقة 18 أشهر محمود البنا حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه خالد الغندور لاعب وسط الإتحاد السكندرى للخشونة المتعمدة مع التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيسر الزمالك ، وتمر الدقائق تباعا دون أي خطوة على المرميين .

وتسنح في الدقيقة 26 فرصة للاتحاد السكندرى بعدما اخطا محمود جنش حارس الزمالك تقدير إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتصل لخالد قمر على الجانب الأيسر يرفعها ويخرجها دفاع الزمالك بسهولة .

امتلك لاعبو الزمالك منطقة نصف الملعب في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بفضل تحركات شيكابالا وأشرف بن شرقى واحمد سيد زيزو ، وبدأ وجود بعض الكرات الخطرة على مرمى الإتحاد والتي من إحداها كاد الفريق الأبيض يتقدم بعد تسديدة قوية من محمود عبد العزيز مدافع وسط الزمالك من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحى ببراعة واخرجها ضربة ركنية .

وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول يحاول لاعبو الزمالك خطف هدف السبق إلا أنهم فشلوا في بناء الهجمات بفضل الدفاع المحكم من لاعبى الإتحاد لينهى محمود البنا حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .

الشوط الثانى

نشط الفريقين مع بداية الشوط الثانى وظهرت الخطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى بعدما تحرر لاعبو الزمالك من القيود ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات المغربى أشرف بن شرقى وظهور سيف الجزيرى في الجانب الهجومى ، بينما اعتمد لاعبو الإتحاد على الهجمات المرتدة .

اجرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغييره الأول مع بداية الشوط الثانى بنزول سيمو بدلا من عمار حمدى ، بينما حصل الثنائى مروان عطية لاعب الاتحاد واشرف بن شرقى لاعب الزمالك على إنذارين بسبب دخولهما في مشادة كلامية .

وفى الدقيقة 62 ينجح يوسف أوباما من إحراز هدف الزمالك الأول من ضربة ركنية ارتقى لها اللاعب ووضعها برأسه قوية في مرمى الإتحاد السكندرى معلنا عن هدف التقدم للفريق الأبيض ، يحاول بعدها لاعبو الإتحاد بناء بعض الهجمات من أجل إدراك هدف التعادل دون جدوى .

وفى الدقيقة 68 يحصل إمام عاشور مدافع وسط الزمالك على إنذار للخشونة المتعمدة ، يجرى بعدها حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغيير بنزول احمد حجى بدلا من فوزى الحناوى ، ويخرج سيف الجزيرى ويحل بدلا منه مروان حمدى ، وفى الدقيقة 75 ينجح خالد قمر من إدراك هدف التعادل للاتحاد السكندرى في الدقيقة 75 .

ينظم الزمالك صفوفه في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء ويحاول بناء بعض الهجمات حتى تحقق ما أراد في الدقيقة 83 عن طريق محمد عبد الشافى الذى نجح في متابعة إحدى الكرات وإيداعها المرمى .

ينشط الإتحاد في السبع دقائق المتبقية من المباراة ويهاجم بكل صفوفه ويتألق جنش في الزود عن مرماه ، ويجرى حسام حسن تغييرا جديدا بنزول مروان النجار بدلا من هشام صلاح في الدقيقة 92 ، ويشرك كارتيرون إسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقى لتأمين منطقة الوسط ، وفى الدقيقة 95 يضيع عبد الغنى إبراهيم لاعب الإتحاد اخطر فرص الإتحاد عندما ارتقى لإحدى الكرات برأسه ووضعها بقوة مرت على يمين حارس الزمالك وسط اندهاش كل من في الملعب يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بتحقيق الفريق الأبيض لأغلى ثلاث نقاط له طوال الموسم .







































































































































































































































































