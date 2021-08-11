شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحتفل بهدفه في الاتحاد بتحية مؤمن زكريا وشفائه من الإصابة ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك على الاحتفال بهدفه بمرمى الاتحاد السكندري بتوجيه التحية لمؤمن زكريا والاحتفال على طريقة نجم الأهلي الذى تعرض لإصابة أمس أدت لإيداعه بأحد المستشفيات الخاصة.

سجل يوسف أوباما لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام الاتحاد السكندرى من ضربة رأس فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



اوباما

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل، خط الوسط: خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى، خط الهجوم: خالد قمر – فوزى الحناوى.