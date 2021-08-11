شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري، حيث التقى المقاصة مع سيراميكا على ملعب المقاولون العرب بينما اصطدم غزل المحلة مع وادي دجلة، وأخيرا حل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري..وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الزمالك يفوز على الاتحاد 2/1 فى مباراة عصيبة ويتصدر الدورى

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس . تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .

سيراميكا يعود للانتصارات فى الدورى من بوابة المقاصة 2-1

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر

تقدم إسلام صلاح لمصر المقاصة في الدقيقة 28 ، ونجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 59 ، واستطاع ميدو جابر من إحراز الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

غزل المحلة يتعادل مع دجلة 2 / 2 فى الدوري .. فيديو

تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

أحرز هدفي المحلة أحمد الشيخ و أشرف سيد من ضربتي جزاء بينما أحرز هدفي دجلة أحمد سعيد و أحمد شريف.