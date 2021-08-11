شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 8/ 10/ 2021 إقامة ثلاث مواجهات فى مسابقة الدورى الممتاز، فى إطار منافسات الإسبوع التاسع والعشرون من عمر المسابقة، حيث استضاف غزل المحلة نظيره وادى دجلة، فيما اصطدم مصر المقاصة مع سيراميكا، وحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندرى.

الزمالك يفوز على الاتحاد 2/1 فى مباراة عصيبة ويتصدر الدورى

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .

هدف يوسف أوباما

هدف خالد قمر

هدف عبد الشافى

سيراميكا يعود للانتصارات فى الدورى من بوابة المقاصة 2-1

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر تقدم إسلام صلاح لمصر المقاصة في الدقيقة 28 ، ونجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 59 ، واستطاع ميدو جابر من إحراز الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء. هدف إسلام صالح

هدف محمود نبيل

هدف ميدو جابر

غزل المحلة يتعادل مع دجلة 2 / 2 فى الدوري

تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

أحرز هدفي المحلة أحمد الشيخ و أشرف سيد من ضربتي جزاء بينما أحرز هدفي دجلة أحمد سعيد و أحمد شريف.