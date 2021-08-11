الأهلي يدعم صفوفه بـ"عصر" و"إليزابيتا فى البطولة العربية لتنس الطاولة

القاهرة - سامية سيد - قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق مع عمر عصر والرومانية إليزابيتا سمارة، لتدعيم فريقي تنس الطاولة «رجال - سيدات» بالنادي، خلال المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها الأردن، من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وأشار عبد القادر إلى أن تدعيم صفوف فريقي تنس الطاولة «رجال - سيدات»، بالثنائي خلال البطولة تم بناء على ترشيح الجهاز الفني بقيادة أشرف عبد الفتاح، وذلك في إطار الدعم المستمر من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكافة الفرق الرياضية، لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بالبطولات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم 16 أغسطس الجاري، فيما ستجرى قرعة البطولة يوم 15 أغسطس، ويحضرها ممثلًا عن النادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق الرجال والسيدات بالنادي.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.