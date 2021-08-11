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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 10 / 8 /2021، استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على الصدارة برصيد 18 هدفا.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

مباريات اليوم

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

وفى مباراة ثانية، تعادل فريق غزل المحلة مع وادى دجلة 2 / 2 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة فى الجولة الـ29 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 فى المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 فى المركز الـ17.

أحرز هدفى المحلة أحمد الشيخ وأشرف سيد من ضربتى جزاء بينما أحرز هدفى دجلة أحمد سعيد وأحمد شريف.

وفى آخر المباريات، نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غالى وثمين على الإتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة في صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الإتحاد السكندرى عند 41 نقطة في المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 75 ، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 83 .