شكرا لقرائتكم خبر كورونا يضرب الشباب قبل مواجهة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب فيروس كورونا 5 عناصر بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليتأزم وضع الفريق قبل مواجهته الافتتاحية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق أبها غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. وظهرت الحالة الأولى عبر اللاعب السنغالي الفريد أنداي بعد أن تم عمل فحص الفيروس عن طريق إجراء المسحة (PCR)، كما تأكدت أيضا إصابة زميله سيباستياو دي فرايتاس وثلاثة لاعبين آخرين تم تطبيق الحجر المنزلي عليهم للتأكد من سلامتهم وحماية الفريق من انتقال العدوى، ليفقد الفريق عناصر مهمة في مواجهتيه الأولى والثانية بالدوري.



كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب الشباب قبل مواجهة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.