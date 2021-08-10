شكرا لقرائتكم خبر عودة الصخب .. الاتحاد القديم ضد الفيحاء الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد يختلف مظهر الاتحاد لكنه سيدفع بذات الوجوه القديمة من اللاعبين المحليين والأجانب عندما يدشن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العائد إلى دوري الأضواء فريق الفيحاء على أرضه بالمجمعة، في مباراة مقدمة من الجولة الأولى تشهد عودة الصخب من جديد للمدرجات بعد أن تم رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 60% بدلا من 40% التي كانت في الموسم الماضي.

و​حتى اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه النادي في الفترة الصيفية الحالية وهو البرازيلي إيغور كورنادو سيكون متفرجا من المدرجات ولن يستطيع المشاركة بسبب عدم استكمال النادي إجراءات استخراج شهادة الكفاءة المالية نتيجة تضخم الديون والعجز المالي.

وتمسك الاتحاد بذات عناصره الأجنبية وهي مارسيلو غروهي وأحمد حجازي وكريم الأحمدي وبرونو هنريكي ورومارينهو دا سيلفا وغاري رودريقيز.

أما الفيحاء فدعم صفوفه بعدد من التعاقدات الجديدة كان آخرها مع المهاجم البرازيلي فرناندو أندرادي القادم من بورتو البرتغالي، فيما سبقته 5 تعاقدات تمثلت في الحارس فلاديمير ستويكوفيتش، والمدافع كيرياكوس بابادوبولوس، ولاعب الوسط ريكاردو ريلر، والجناح باناجيوتيس، والمهاجم رامون لوبيز، فيما يعد الغاني صامويل أوسو المحترف الأجنبي الوحيد الذي تواجد مع الفريق في الموسم الماضي.

وقبل هؤلاء الأسماء، تعاقد الفيحاء مع المدرب الصربي فوك روزافيتش، فيما تمسك الاتحاد أيضا بمدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

مبارة مقدمة.. لماذا؟

طلب الاتحاد جدة تقديم موعد هذه المباراة إضافة إلى مباراته الثانية بالجولة الثانية أمام الرائد، ليتمكن من السفر مبكرا إلى المغرب استعدادا لملاقاة الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 21 أغسطس الحالي، حيث سيكتفي كاريلي بهاتين المباراتين كاستعداد مثالي للنهائي العربي بعد أن وصفت المباريات التي خاضها الفريق بمعسكره الخارجي في النمسا، بالضعيفة لعدم اكتمال برنامج المباريات، بعد اعتذار فريقي الاتفاق والدحيل.

هاجس الافتتاحية

يـبدو كعب الاتحـاد أعلـى من خصمـه اليـوم في المباريات الافتتاحيـة، فمنذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 /2009، لعب الاتحاد 13 مباراة افتتاحية، فاز في 9 منها وتعادل مرة وخسر 3 مواجهات.

أما الفيحاء الذي يعتمد على الأرض والجمهور اليوم بعد زيادة نسبة الحضور في المدرجات، فيخوض مباراته الرابعة الافتتاحية، علما أنه في المباريات الثلاث الماضية لم يفز في أي منها، حيث تعادل مرة وخسر مرتين.

لقاءات الفريقين بالدوري

لا تزال الكفة متعادلة بين الفريقين، حيث التقيا في دوري المحترفين 6 مرات، فاز كل منهما 3 مرات، فيما سجل لاعبو الاتحاد 13 هدفا في مرمى الفيحاء، مقابل 10 أهداف للفيحاء في الاتحاد.

أما أول مباراة جمعت الفريقين بدوري المحترفين فجرت بملعب المجمعة في موسم 2017-2018، وانتهت بفوز عريض للاتحاد 5/ 2، فيما جرت آخر مباراة بين الفريقين في المجمعة أيضا وفيها حقق الفيحاء فوزا عريضا بنتيجة 4 /1، وكان ذلك في موسم 2019-2020.