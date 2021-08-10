ولي العهد السعودي يلتقي اللاعب طارق حامدي

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"الخليج 365" من الرياض: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء)، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبّر ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنياً له تحقيق كثير من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبّر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة، ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية .