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ولي العهد السعودي يلتقي اللاعب طارق حامدي

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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"الخليج 365" من الرياض: التقى الأمير بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء)، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبّر ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنياً له تحقيق كثير من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبّر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة، ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء وزير السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية العربية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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