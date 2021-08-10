شكرا لقرائتكم خبر عن غضب شيكابالا بعد هدف تعادل الاتحاد السكندرى أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفعل محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، وقام بإلقاء "كيس الثلج" عقب احراز خالد قمر هدف تعادل الاتحاد السكندرى، فى فى الدقيقة 75 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وكان يوسف أوباما سجل هدف التقدم للزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل، خط الوسط: خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى، خط الهجوم: خالد قمر – فوزى الحناوى.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.