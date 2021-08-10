شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، كان مثيرا وساخنا، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تعادل دجلة مع المحلة، وفوز سيراميكا على المقاصة، وانهاء صفقة بيرسي تاو للأهلى.

الأهلي ينهى التعاقد مع بيرسي تاو لمدة 3 سنوات.. والإعلان الرسمى نهاية الدوري

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة شراء بيرسي تاو جناح برايتون الأنجليزي لمدة 3 مواسم، وقامت الإدارة الحمراء بتوقيع عقود التعاقد مع اللاعب بعد إتمام المفاوضات مع ناديه على كل طلباته المالية.

غزل المحلة يتعادل مع دجلة 2 / 2 فى الدوري .. فيديو

تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

سيراميكا يعود للانتصارات فى الدورى من بوابة المقاصة 2-1

استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر

الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض تخص ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، أيا كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.

الزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى .. اعرف التفاصيل

يرسل مسئولو نادي الزمالك القائمة الإفريقية لفريق الكرة الأول إلي الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل يوم 15 أغسطس الجاري وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لاستقبال قوائم الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا.