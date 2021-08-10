شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يتعادل مع الاتحاد 1/1 وربع ساعة نارية منتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى وتغيرت النتيجة للتعادل بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم يوسف اوباما للزمالك فى الدقيقة 62 ، وتعادل الإتحاد فى الدقيقة 75 من رأسية متقنة لخالد قمر بعدما اخطاها محمود جنش حارس مرمى الزمالك

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

نشط الفريقين مع بداية الشوط الثانى وظهرت الخطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى بعدما تحرر لاعبو الزمالك من القيود ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات المغربى أشرف بن شرقى وظهور سيف الجزيرى في الجانب الهجومى ، بينما اعتمد لاعبو الإتحاد على الهجمات المرتدة .

اجرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغييره الأول مع بداية الشوط الثانى بنزول سيمو بدلا من عمار حمدى ، بينما حصل الثنائى مروان عطية لاعب الاتحاد واشرف بن شرقى لاعب الزمالك على إنذارين بسبب دخولهما في مشادة كلامية .

وفى الدقيقة 62 ينجح يوسف أوباما من إحراز هدف الزمالك الأول من ضربة ركنية ارتقى لها اللاعب ووضعها برأسه قوية في مرمى الإتحاد السكندرى معلنا عن هدف التقدم للفريق الأبيض ، يحاول بعدها لاعبو الإتحاد بناء بعض الهجمات من أجل إدراك هدف التعادل دون جدوى .

وفى الدقيقة 68 يحصل إمام عاشور مدافع وسط الزمالك على إنذار للخشونة المتعمدة ، يجرى بعدها حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغيير بنزول احمد حجى بدلا من فوزى الحناوى ، ويخرج سيف الجزيرى ويحل بدلا منه مروان حمدى ، وفى الدقيقة 75 ينجح خالد قمر من إدراك هدف التعادل للاتحاد السكندرى في الدقيقة 75 .