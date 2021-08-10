شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحترفين تتحمل تكاليف علاج مصطفى سمر لاعب سرس الليان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة مجدي عبدالغني استمرار تحمل النفقات العلاجية للاعبي الكرة المصرية من أندية الدوري للقسمين الثاني والثالث في المرحلة المقبلة.

وتحملت جمعية اللاعبين المحترفين التكاليف المالية الخاصة بإجراء العمليات الجراحية للاعبين تعرضوا للإصابة في الفترة الأخيرة وتأهيلهم من أجل العودة للملاعب وعلى رأسهم مصطفى سمر لاعب نادي سرس الليان الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة وتواصل مع الجمعية في وقت سابق وتمت الاستجابة على طلبه وتحملت نفقات العملية الجراحية الخاصة به.

ووجه اللاعب الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية مجدي عبد الغني ومستشارها الفني ضياء السيد على دورهم في مساندة اللاعبين في دوري القسم الثاني والتالث وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم.