شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: عايزين دعم جماهير المحلة.. وسننهى الدورى فى مركز "آمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة رضاه عن النتيجة والأداء الذى قدمه زعيم الفلاحين أمام وادي دجلة في مباراة اليوم التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال عيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "متعودناش من جماهير المحلة على الضغط، نقدم أداء جيد والأداء يتحسن ومباراة دجلة أفضل بكثير من مباراة الزمالك".

وتابع: "أوجه رسالة للجماهير أن الفريق باق في الدوري وسيكون في مركز آمن بعيدا عن صراع الهبوط، اللاعبون معظمهم من المواهب الصاعدة ويتأثرون بالضغط، لكننا نسير بشكل جيد".

تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

أحرز هدفي المحلة أحمد الشيخ و أشرف سيد من ضربتي جزاء بينما أحرز هدفي دجلة أحمد سعيد و أحمد شريف.