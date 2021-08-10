شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: إحنا ماشيين على الطريق الصحيح ..وأحتاج شهرا للتعافى من الإصابة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على زين نجم منتخب اليد ونادى برشلونة الإسبانى، أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح 100% بعد المستوى الذى ظهر به خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما احتل المنتخب المركز الرابع.

وقال على زين في تصريحات خاصة: "الحمد لله على كل شيء كان نفسنا نعمل حاجة أفضل من كدة وهدفنا كان تحقيق ميدالية والحمد لله عدت على خير وأنا شايف أننا ماشيين على خط صحيح 100%".

وأضاف نجم المنتخب: "إن شاء الله هنبسط الناس أكثر من كدة في الفترات المقبلة، والإصابة عبارة عن شرخ في أيدى وهتحتاج شهر وهرجع إن شاء الله أبدأ من جديد".

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد الأول إلى القاهرة من أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الرابع فى الأولمبياد بعدما بقيت بعثة منتخب اليد ترانزيت 10 ساعات فى الدوحة قبل الوصول إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.