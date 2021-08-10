شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. نشاط زملكاوى أمام الاتحاد والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى ومازال التعادل السلبى يخيم على اللقاء في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

نشط الفريقين مع بداية الشوط الثانى وظهرت الخطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى بعدما تحرر لاعبو الزمالك من القيود ودانت لهم السيطرة بفضل تحركات المغربى أشرف بن شرقى وظهور سيف الجزيرى في الجانب الهجومى ، بينما اعتمد لاعبو الإتحاد على الهجمات المرتدة .

اجرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغييره الأول مع بداية الشوط الثانى بنزول سيمو بدلا من عمار حمدى ، بينما حصل الثنائى مروان عطية لاعب الاتحاد واشرف بن شرقى لاعب الزمالك على إنذارين بسبب دخولهما في مشادة كلامية فى الدقيقة 49 ، واجرى الزمالك تغييرين مبكرين بنزول إمام عاشور بدلا من محمود عبد العزيز ، ويوسف أوباما بدلا من شيكابالا ، بينما خرج عبد السميع إبراهيم فى الإتحاد السكندرى وحل بدلا منه عبد الغنى إبراهيم .



















































































































































