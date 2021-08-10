شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد 0/0 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والإتحاد السكندرى بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

مرت الدقائق الاولى من اللقاء متوسطة المستوى ولم تسنح اى هجمات على المرميين نظرا لحساسية اللقاء وخوف الفريقين من إحراز المنافس لهدف يربك الحسابات فى البداية .

لم يتحسن الأمر كثيرا في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات لبناء بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى إلا أن الدفاع الإتحاداوى كان بالمرصاد لكافة الكرات .

وفى الدقيقة 18 أشهر محمود البنا حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه خالد الغندور لاعب وسط الإتحاد السكندرى للخشونة المتعمدة مع التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيسر الزمالك ، وتمر الدقائق تباعا دون أي خطوة على المرميين .

وتسنح في الدقيقة 26 فرصة للاتحاد السكندرى بعدما اخطا محمود جنش حارس الزمالك تقدير إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتصل لخالد قمر على الجانب الأيسر يرفعها ويخرجها دفاع الزمالك بسهولة .