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شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد 0/0 .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والإتحاد السكندرى بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى
حراسة المرمى : محمد صبحى
خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل
خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى
خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى
مرت الدقائق الاولى من اللقاء متوسطة المستوى ولم تسنح اى هجمات على المرميين نظرا لحساسية اللقاء وخوف الفريقين من إحراز المنافس لهدف يربك الحسابات فى البداية .
لم يتحسن الأمر كثيرا في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات لبناء بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى إلا أن الدفاع الإتحاداوى كان بالمرصاد لكافة الكرات .
وفى الدقيقة 18 أشهر محمود البنا حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه خالد الغندور لاعب وسط الإتحاد السكندرى للخشونة المتعمدة مع التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيسر الزمالك ، وتمر الدقائق تباعا دون أي خطوة على المرميين .
وتسنح في الدقيقة 26 فرصة للاتحاد السكندرى بعدما اخطا محمود جنش حارس الزمالك تقدير إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتصل لخالد قمر على الجانب الأيسر يرفعها ويخرجها دفاع الزمالك بسهولة .