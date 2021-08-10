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30 دقيقة .. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد 0/0 .. صور

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القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والإتحاد السكندرى بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى . 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز  - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر  وإمام عاشور  ويوسف أوباما  وأيمن حفني  ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

مرت الدقائق الاولى من اللقاء متوسطة المستوى ولم تسنح اى هجمات على المرميين نظرا لحساسية اللقاء وخوف الفريقين من إحراز المنافس لهدف يربك الحسابات فى البداية

لم يتحسن الأمر كثيرا في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات لبناء بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى إلا أن الدفاع الإتحاداوى كان بالمرصاد لكافة الكرات .

وفى الدقيقة 18 أشهر محمود البنا حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه خالد الغندور لاعب وسط الإتحاد السكندرى للخشونة المتعمدة مع التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيسر الزمالك ، وتمر الدقائق تباعا دون أي خطوة على المرميين .

وتسنح في الدقيقة 26 فرصة للاتحاد السكندرى بعدما اخطا محمود جنش حارس الزمالك تقدير إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتصل لخالد قمر على الجانب الأيسر يرفعها ويخرجها دفاع الزمالك بسهولة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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