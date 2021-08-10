شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة إصابة "سيمو" لاعب الاتحاد السكندرى خلال مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عبد السميع إبراهيم "سيمو" لاعب الاتحاد السكندرى لإصابة بعد دخوله مواجهة الزمالك بـ 10 دقائق، خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودخل عبد السميع إبراهيم بدلاً من عمار حمدى مع بداية الشوط الثانى، ثم تعرض للإصابة وغادر الملعب ودخل عبد الغنى محمد بدلاً منه.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل، خط الوسط: خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى، خط الهجوم: خالد قمر – فوزى الحناوى.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.



































































































































































































































