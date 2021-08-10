شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع دجلة 2 / 2 فى الدوري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع وادي دجلة 2 / 2 في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة في الجولة الـ29 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 33 في المركز الثالث عشر ويرتفع رصيد دجلة للنقطة24 في المركز الـ17.

أحرز هدفي المحلة أحمد الشيخ و أشرف سيد من ضربتي جزاء بينما أحرز هدفي دجلة أحمد سعيد و أحمد شريف.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة و وادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإستاد المحلة ، تقدم للمحلة أحمد الشيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 27 و تعادل دجلة في الدقيقة 43 أحرزه أحمد شريف.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من : عمرو شعبان و احمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و معتز فتحي مبروك و خالد الاخميمي و، معتز كاجو، أحمد عادل، أحمد الندري، أحمد الشيخ، عبده يحيي، عبدالرحمن عاطف”.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة و الذى أعلن عنه عبد الباقي جمال كالتالي : محمد عبد المنصف و خالد رضا و إيهاب المباركي و وأحمد سعيد و محمد هلال و محمد عبد العاطي و اسحاقو يعقوبو و حسام عرفات و أحمد عاطف و أحمد شريف و كريم الدبيسي.