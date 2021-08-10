شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: التغييرات صنعت الفارق أمام المقاصة ..ولا نملك رفاهية الوقت لتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، أن فريقه لا يملك رفاهية الوقت لتصحيح الأخطاء بسبب ضغط جدول الدوري.

قال شعبان : “أغلقنا ملف مباراة المقاصة، ونستعد من الأن لمواجهة غزل المحلة التي تقام السبت المقبل، نخوض 7 مباريات في 20 يوما، كلها لقاءات صعبة، لعبنا ضد الأهلي، وسوف نلعب ضد الزمالك والإسماعيلي، والاتحاد في الأسكندرية، لا نملك رفاهية الوقت لتصحيح الأخطاء، ولكننا نجتهد بكل ما أوتينا من قوة، وهدفنا تصحيح أوضاع الفريق وترتيبه في جدول الدوري".

وأوضح المدير الفني لسيراميكا، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام مصر المقاصة، واستحق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، مشددا على أن توقيت هذا الانتصار كان مهما للغاية، لأنه جاء بعد الخسارة أمام الأهلي.

وشدد شعبان على أن الأداء البدني للفريق أمام المقاصة كان أقوى من الذي ظهروا عليه في مباراة الأهلي، ويرى أن الأداء الفني سوف يتحسن تدريجيا مع الفريق في قادم المباريات، وبعد أن يعود اللاعبون إلى إتقان أسلوب لعبه.

وأشار هيثم شعبان إلى أن سيراميكا قدم مباراة قوية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وكان هناك تجانس وانسجام بين كافة اللاعبين قي جميع الخطوط، والتزم الجميع بالتعليمات في الشوط الثاني.

وأكمل المدير الفني: “التغييرات كان لها مفعول السحر في مباراة المقاصة، شادي حسين خلق نشاط كبير في الشق الهجومي، وبذل أحمد محسن مجهود كبير دفاعا وهجوميا، وتسديدة محمود نبيل فتحت باب الانتصار، واجتهد أحمد غنيم وكان قريب من التسجيل، وأدى ضياء قنديل بشكل قوي للغاية".

وختم هيثم شعبان: “بعد الخسارة أمام الأهلي وظروف تلك المباراة الصعبة والاستثنائية، كان لا بد أن يكون هناك رد فعل قوي أمام المقاصة، وهو ما حدث بالفعل، ظهرت الرغبة في الفوز والمحاولات لتحقيقه من الدقيقة الأولى، وكان من الممكن أن تزيد حصيلتنا من الأهداف، لولا عدم التوفيق الذي لازم بعض اللاعبين مثل شادي حسين وأحمد ياسر ريان وميدو جابر".