شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود للانتصارات فى الدورى من بوابة المقاصة 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق سيراميكا من العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر

تقدم إسلام صلاح لمصر المقاصة في الدقيقة 28 ، ونجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 59 ، واستطاع ميدو جابر من إحراز الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.