شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعدادا للإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق الأهلي إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي المرشحة لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي غدًا الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏































