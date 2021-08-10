شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك والاتحاد السكندرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والإتحاد السكندرى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء و إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأيمن حفني ومروان حمدي وحميد أحداد .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

مرت الدقائق الاولى من اللقاء متوسطة المستوى ولم تسنح اى هجمات على المرميين نظرا لحساسية اللقاء وخوف الفريقين من إحراز المنافس لهدف يربك الحسابات فى البداية .

لم يتحسن الأمر كثيرا في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن حاول لاعبو الزمالك امتلاك منطقة المناورات لبناء بعض الهجمات على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الإتحاد السكندرى إلا أن الدفاع الإتحاداوى كان بالمرصاد لكافة الكرات .

وفى الدقيقة 18 أشهر محمود البنا حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه خالد الغندور لاعب وسط الإتحاد السكندرى للخشونة المتعمدة مع التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيسر الزمالك ، وتمر الدقائق تباعا دون أي خطوة على المرميين .

وتسنح في الدقيقة 26 فرصة للاتحاد السكندرى بعدما اخطا محمود جنش حارس الزمالك تقدير إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتصل لخالد قمر على الجانب الأيسر يرفعها ويخرجها دفاع الزمالك بسهولة .

امتلك لاعبو الزمالك منطقة نصف الملعب في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بفضل تحركات شيكابالا وأشرف بن شرقى واحمد سيد زيزو ، وبدأ وجود بعض الكرات الخطرة على مرمى الإتحاد والتي من إحداها كاد الفريق الأبيض يتقدم بعد تسديدة قوية من محمود عبد العزيز مدافع وسط الزمالك من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحى ببراعة واخرجها ضربة ركنية .

وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول يحاول لاعبو الزمالك خطف هدف السبق إلا أنهم فشلوا في بناء الهجمات بفضل الدفاع المحكم من لاعبى الإتحاد لينهى محمود البنا حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين .