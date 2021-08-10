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أول تعليق من رئيس باريس سان جيرمان بعد ضم ميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته لاختيار ليونيل للفريق الباريسي، مشيراً إلى أن طموح النادي يتطابق معه.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، عن ضم ليونيل ميسي بعقد لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال الخليفي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وأضاف: "لم يخفِ رغبته في مواصلة التطور على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، إن طموح النادي متطابق بالطبع، تؤكد إضافة ميسي إلى فريقنا ذي المستوى العالمي أهمية ونجاح توظيفنا".

واختتم رئيس النادي الباريسي: "جنبًا إلى جنب مع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لجميع مشجعينا في جميع أنحاء العالم".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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