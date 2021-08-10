أول تعليق من ميسي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب المنضم حديثاً لباريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يطيق الانتظار لبدء فصل جديد من مسيرته في الفريق الباريسي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، عن ضم ليونيل ميسي بعقد لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال ميسي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان: "أنا لا أطيق الانتظار لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس".

وأضاف: "النادي ورؤيته في انسجام تام مع طموحاتي، أعرف مدى موهبة اللاعبين والموظفين هنا، أنا مصمم على أن أبني إلى جانبهم شيئًا رائعًا للنادي وللمشجعين".

واختتم ميسي: "لا أطيق الانتظار حتى تطأ قدماي ملعب حديقة الأمراء"