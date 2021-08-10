اتحاد الكرة يعلن.. شروط ومواعيد القيد للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد الأولي للموسم المقبل بداية من يوم 30 أغسطس الجاري، على أن يستمر حتى يوم 9 سبتمبر القادم.

وبحسب بيان رسمي أعلنه اتحاد الكرة، فإن قوائم الإضافة لأندية الدوري الممتاز ستنتهي يوم 20 سبتمبر، ويوم 22 سبتمبر لأندية الدرجة الثانية، و24 سبتمبر للثالثة، و29 سبتمبر للرابعة.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن فترة القيد الثانية ستكون يوم 1 يناير القادم وتنتهي مع اليوم الأخير من الشهر نفسه.

وسيسمح اتحاد الكرة لكل نادِ بقيد 30 لاعبًا بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من الصاعدين بنفس النادي، على أن يتواجد خمسة لاعبين أجانب كحد أقصى لكل فريق بالممتاز.

وجاء نص قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

- فتح باب القيد الأولى يوم 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

- تنتهي قوائم الإضافة لأندية الدوري الممتاز يوم 20 سبتمبر.

- فترة التسجيل الثانية يوم 1 يناير حتى 31 يناير.

- يسمح لكل نادِ بقيد 30 لاعبًا بالإضافة إلى 5 من مواليد 99 وما بعدها.

- السماح بقيد خمسة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز.

- لا يعتبر اللاعب الفلسطيني من بين اللاعبين الأجانب.

- لا يسمح بإشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى.