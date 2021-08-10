المحلة يُعطل دجلة في الدوري بتعادل قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق وادي دجلة في فخ التعادل أمام نظيره غزل المحلة بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من دوري WE.

وتقدم غزل المحلة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل أحمد شريف لوادي دجلة بهدف في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تقدم وادي دجلة بهدف في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه أحمد سعيد قبل أن يخطف أشرف سيد التعادل لغزل المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

ورفع دجلة بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة 26 في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 33 في المركز 13.