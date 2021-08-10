الميركاتو الصيفي 2021 | أودينيزي يعوض رحيل دي بول بخطف جوهرة لايبزيج

استطاع نادي أودينيزي الإيطالي تعويض رحيل نجمه روديجو دي بول إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بخطف جوهرة خط وسط لايبزيج الألماني لازار ساماردزيتش بشكلٍ رسمي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وحصل أودينيزي على توقيع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مقابل 3 ملايين يورو، وبعقد يمتد لمدة 5 سنوات، بعد منافسة شرسة مع يوفنتوس وبرشلونة، بالإضافة إلى ميلان.

وجلس مدير التعاقدات بنادي ميلان باولو مالديني مع ساماردزيتش، ولكنه في النهاية رفض العرض المقدم نظرًا لتشابهه مع عرض يوفنتوس وبرشلونة، حيث كانا يرغبان في ضمه إلى فريق الشباب، ولذلك قرر اللاعب في النهاية الإنضمام إلى أودينيزي.

وجاء إعلان نادي أودينيزي للصفقة كالتالي: “انهينا التعاقد مع لاعب لايبزيج لازار ساماردزيتش، اللاعب الذي يعتبر أحد أفضل المواهب في كرة القدم الألمانية والأوروبية، وقع على عقد دائم يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2026”.

ورفض ساماردزيتش تجديد عقده مع لايبزيج مع خروجه على سبيل الإعارة، وكان قراره حاسمًا بالانتقال إلى أودينيزي بصفة دائمة، حيث أراد بشدة أن يلعب في الدوري الايطالي من أجل تطوير إمكانياته بشكلٍ أقوى وأسرع.

وصرح: “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في أودينيزي أنه نادٍ ممتاز وعائلة كبيرة. أعرف العديد من اللاعبين مثل دي بول الذي ذهب إلى أتلتيكو مدريد، ولكن أيضًا أعرف بيريرا وديلوفو وياجالو، أتمنى أن أساعد الفريق على تحقيق أهدافه”.

من هو لازار ساماردزيتش؟

دخل لازار ساماردزيتش إلى أكاديمية هيرتا برلين وهو في سن السابعة، وانفجر على مستوى الفئة أقل من 17 عامًا مع الفريق الأزرق، وسجل 40 هدفًا في 40 مباراة بين عامي 2017 و2019.

وفي 2020 فاز ساماردزيتش بجائزة “فريتز والتر” كأفضل ثالث موهبة في مختلف الفئات العمرية، وهي جائزة مرموقة مخصصة من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) لأفضل المواهب الصاعدة في ألمانيا.

وظهر ساماردزيتش لأول مرة مع هيرتا برلين في الدوري الألماني عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا وشهرين، حيث شارك في مباراة الديربي الذي فاز فيه (4-0) على يونيون برلين.

وبعد بضعة أشهر من ظهوره الأول مع هيرتا برلين انتقل ساماردزيتش إلى لايبزيج مقابل 500 ألف يورو، حيث لعب معه 9 مباريات بجميع المسابقات في الموسم الماضي، وصنع هدف وحيد، كان أمام فريق أرمينيا بيليفيلد ضمن الجولة التاسعة في الدوري الألماني.

اللاعب الشاب المولود في العاصمة الألمانية برلين، يفضل اللعب بالقدم اليسرى، ويمتلك بنية جسدية جيدة، ويتمتع بقدرات ممتازة في المراوغة، ودقة التمرير، كما يمتلك ميزة التسديد من خارج منطقة الجزاء.