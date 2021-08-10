صفقات بايرن ميونخ | ريبيري مستعد للعودة بعد انتهاء رحلته مع فيورنتينا!

اقترب الجناح الدولي الفرنسي فرانك ريبيري من العودة إلى بيته القديم بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2021، بعد انتهاء رحلته مع فريق فيورنتينا الإيطالي.

الجناح البالغ من العمر 38 عامًا، كان لاعبًا بارزًا في بايرن ميونخ من عام 2007 وحتى 2019، حيث شارك في 425 مباراة وسجل 124 هدفًا وصنع 182 تمريرة حاسمة ، قبل الانتقال إلى فيورنتينا في صفقة انتقال مجانية.

واستمر ريبيري مع فريق فيورنتينا لمدة موسمين، خاض فيهما 51 مباراة في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث أحرز 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وانتهى عقده مع الفريق الإيطالي في شهر يوليو من العام الجاري.

وطلب أسطورة بايرن ميونخ “لوثار ماتيوس”، من إدارة النادي البافاري إعادة اللاعب المخضرم فرانك ريبيري لمدة عام واحد، إذا لم يتمكنوا من التعاقد مع جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويضم بايرن ميونخ حاليًا ثلاثة أجنحة، هم كينجسلي كومان، ليروي ساني وسيرج جنابري، كما يمكن لجمال موسيالا وتوماس مولر شغل هذا المركز.

ويواجه بايرن ميونخ صعوبة كبيرة في توفير الأموال اللازمة من أجل اقتحام سوق الانتقالات بحثًا عن جناح رابع، إذ خسر النادي الألماني ما يقرب من 150 مليون يورو في الأشهر الـ 18 الماضية بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

ويرى الفائز بكأس العالم 1990 مع منتخب ألمانيا، أن ريبيري لا يزال لائقًا من الناحية البدنية والفنية لتمثيل بايرن ميونخ من جديد، مؤكدًا بأنه عقلية الفوز التي يمتلكها الفرنسي ستؤثر على اللاعبين الآخرين في غرفة الملابس.

وأبدى ريبيري استعداده لتلك الخطوة، حيث رد على لوثار ماتيوس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتب له: “شكرًا يا صديقي، أنا جاهز”.

وتم رصد فرانك ريبيري يوم أمس، الإثنين، وهو يتدرب في إحدى ملاعب بايرن ميونخ بألمانيا، مع زميله السابق جيروم بواتينج الذي يبحث عن نادٍ جديد هو الآخر بعد انتهاء عقده مع النادي البافاري.