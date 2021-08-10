رسميًا | وليد الركراكى يخلف فوزي البنزرتي في تدريب الوداد المغربي

وقع اختيار إدارة نادي الوداد المغربي على وليد الركراكى كمدربًا جديدًا للفريق انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد إقالة فوزي البنزرتي عقب نهاية منافسات البطولة الإحترافية المغربية.

ونجح البنزرتي في قيادة الوداد للتتويج بالدوري المغربي للمرة الـ 21 في تاريخ النادي، وبفارق 8 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني، إلا أن فشله في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج بالبطولة القارية كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وودع الوداد دوري الأبطال من نصف النهائي على يد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وكان من المتوقع إقالة البنزرتي بعدها مباشرة، ولكن إدارة سعيد الناصري قررت الإبقاء عليه لقيادة الفريق في باقي مباريات الفريق ببطولة الدوري المغربي.

وأعلن نادي الوداد بشكلٍ رسمي تولي وليد الركراكى مهمة تدريب الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: “وليد الركراكي مديرًا جديدًا لنادي الوداد الرياضي”.

وكان الركراكي يحلم بتلك الخطوة عندما كان مدربًا لفريق الفتح الرباطي، حيث عبر عن إعجابه الشديد بحماس جماهير الوداد في أكثر من مناسبة سابقة.

المدرب البالغ من العمر 45 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب كمدرب مساعد في 2012، ثم انتقل لتدريب الفتح الرباطي من 2014 حتى 2020، وتعد محطته الأخيرة مع نادي الدحيل القطري هي الأبرز له، قبل أن ينضم إلى الوداد.

وحقق الركراكي 3 ألقاب على مستوى مسيرته التدريبية، حيث قاد الفتح الرباطي للفوز بكأس العرش المغربي في 2014، والدوري المغربي في 2016، كما قاد الدحيل للتتويج بـ الدوري القطري في 2020.