مشاهدة مباراة جلاسكو رينجرز ومالمو في بث مباشر يلا شوت بدوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة جلاسكو رينجرز ومالمو في إياب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

يخوض جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مباراة قوية ومصيرية عندما يستقبل فريق مالمو السويدي على ملعب ايبروكس ستاديوم وعينه على تحقيق الفوز من أجل التأهل الى بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز مالمو بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 3 أغسطس الجاري على ملعب مالمو ستاديون.

تنطلق صافرة بداية مباراة جلاسكو رينجرز ومالمو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”.

وتنقل مباراة جلاسكو رينجرز ومالمو على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، بالأضافة الى قناة بريمير سبورتس إتش دي 1، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

جدير بالذكر ان فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي قد واجه مالمو السويدي من قبل في نفس الدور بالتصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2011-12، وخسر وقتها ذهابا بهدف دون مقابل، وتعادلا في لقاء الإياب 1-1، وتأهل الفريق السويدي.