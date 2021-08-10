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باريس سان جيرمان يعلن رسمياً التعاقد مع ميسي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء رسمياً التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل بعقد يمتد الى عامين.

وبات الأسطورة الأرجنتينية رسمياً لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عاماً في صفوف نادي وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وكان ميسي وصل إلى باريس قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، ولوّح للجماهير من إحدى الشرفات لقاعة في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".
 

وسيحمل ميسي الرقم 30 مع باريس سان جيرمان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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