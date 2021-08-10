تعرف على موعد مباراة تشيلسي وفياريال في السوبر الأوروبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة مثيرة على لقب السوبر الأوروبي، تجمع بين تشيلسي الإنجليزي ونظيره فياريال الإسباني.



وكان تشيلسي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مواطنه مانشستر سيتي بالفوز عليه في النهائي بهدف دون رد، بينما في المقابل توج فريق فياريال بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح.

من المقرر أن تقام مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، مساء الأربعاء 11 أغسطس/آب الحالي، على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تبث مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث خصصت الشبكة قناة "beIN Sports 1 HD Premium" لنقلها على الهواء مباشرة.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس عن إسنادها التعليق على المباراة إلى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.