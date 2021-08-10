سباق الجماهير في الجولة الأولى بين الأهلي والهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سينحصر سباق الحضور الجماهيري في الجولة الأولى بين جماهير الأهلي (المجانين) وجماهير الهلال (الشقردية).

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن زيادة نسبة الحضور الجماهيري عن مباريات الموسم الماضي بنسبة 20%، فبعد أن كانت النسبة المسموح بها في العام الماضي 40% من مدرجات كل ملعب، ارتفعت في الموسم الحالي إلى 60%K ولكن تحت ضوابط وشروط أبرزها أن يكون الحضور محصورا على من تلقى جرعتي لقاح كورونا، وأن يكون أيضا أكبر من 12 عاما.

وتصب هذه النسبة في مصلحة فرق الأهلي والاتحاد والهلال والشباب، حيث أنها تلعب في ملاعب سعتها الجماهيرية كبيرة، ولن يؤثر عليها قرار الحضور بنسبة 60% كثيرا.

ومن المؤكد أن تزحف الجماهير لمشاهدة فرقها بعد التعاقدات المثيرة مؤخرا كون كل الفرق استعدت بشكل ممتاز خاصة فرق الأهلي والنصر والهلال والاتحاد والشباب وذلك بتعاقداتها مع نجوم من فئة النخبة.

وسينحصر سباق الحضور الجماهيري في الجولة الأولى بين الأهلي والهلال، حيث يستضيف الأهلي فريق الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) فيما يستضيف الهلال فريق الطائي الصاعد حديثا للأضواء على استاد الملك فهد الدولي (الدرة).

وتميل الكفة لمصلحة فريق الهلال، حيث إن سعة الدرة وفقا لنسبة الـ60% ستصبح 42060 متفرجا، وهي أكبر من سعة الجوهرة (39354) بفارق بسيط أقل من 3 آلاف متفرج.