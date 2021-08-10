34 لاعبا من جنسيات مختلفة بشطرنج الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ونادي الجبيل للشطرنج بمدينة الجبيل الصناعية، بطولة الجبيل للشطرنج، بمشاركة 34 لاعبا من جنسيات مختلفة. وهدفت البطولة إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أنشطة لهواة هذه اللعبة، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال نشر رياضات جديدة، حيث روعي عند تنفيذ البطولة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.



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