الدوري السعودي يرقص السامبا

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ووصل عدد اللاعبين البرازيليين في الدوري إلى 29 لاعبا في 13 فريقا، علما أن ثلاثة فرق فقط هي: أبها وضمك والفتح، لم تتعاقد مع أي لاعب برازيلي حتى أمس، في حين تنتهي فترة التعاقدات الصيفية بنهاية شهر أغسطس الحالي.
ويتصدر فريقا الاتحاد والتعاون القائمة، حيث يمتلك كل منهما 4 لاعبين برازيلين، يليهما التعاون والطائي (3 لاعبين)، ثم النصر والأهلي والشباب والفيحاء والرائد والباطن (2) وأخيرا يأتي الاتفاق والهلال بلاعب واحد مع العلم أن الهلال آخر فريق تعاقد مع لاعب برازيلي عندما ضم إلى صفوفه ماثيوس بيريرا القادم من فريق ويست بروميتش الإنجليزي في صفقة تعد من أغلى الصفقات في تاريخ الكرة السعودية.
وانتشر اللاعبون البرازيليون في مختلف المراكز بدءا من حراسة المرمى وخطي الدفاع والوسط وصولا إلى المقدمة.
اللاعبون البرازيليون بالدوري
الاتحاد
- مارسيلو جروهي
- إيغور كورنادو
- برنو هنريكي
- رومارينيو داسيلفا
الفيصلي
- إيغور روسي
- جيليرمي أوجستو
- رافائيل سيلفا
- إسماعيل داسيلفا
التعاون
- كاسيو أنجوس
- ساندرو مانويل
- إياغو سانتوس
الطائي
- لوكاس ألفيس
- مارسيلو سانتوس
- جوميز دينر
النصر
- بيتروس ماتيوس
- أندرسون تاليسكا
- باولينهو جونيور
- دانكلير بيريرا
الشباب
- باولينيو دي باولا
- سيباستياو دي فرايتاس (سيبا)
الفيحاء
- رامون لوبيز
- ريكاردو رايلر
الرائد
- إدواردو هنريكي
- رينيه سانتوس
الباطن
- ريناتو شافيز
- ماوريسيو انطونيو
الهلال
- ماثيوس بيريرا
الحزم
- هيوغلو نيريس
الاتفاق
- إليريك دي سوزا
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