شكرا لقرائتكم خبر عودة نداو للدوري التركي كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت لـ»مكة» مصادر قريبة من الأهلي أن انضمام اللاعب السنغالي الحسن نداو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تمت في صفقة انتقال حر، وليس صحيحا ما تردد أخيرا عن عودة اللاعب لناديه التركي.

وكانت صحف تركية من بينها صحيفة A spor أثارت المخاوف لدى جماهير الأهلي بعد أن نشرت خبرا يفيد بعدم إتمام انتقال نداو للنادي وعودته للفريق التركي.

كما نشرت تصريحا لرئيس نادي فاتح قرة جمرك التركي الذي قدم منه اللاعب وأكد فيه عدم التزام الأهلي بدفع مبلغ مالي كان مقررا إيداعه مقابل إتمام التعاقد مع نداو، وأن ذلك يعني عودة اللاعب السنغالي إلى ناديه التركي.

وقال المصدر نفسه إن التصريح الأخير لرئيس النادي التركي جاء نتيجة خلاف بينه وبين وكيل اللاعب مما دعا الأول إلى إطلاق هذا التصريح من باب التشويش على اللاعب قبل بدء مشواره الجديد مع الأهلي.

وكان الحسن نداو انخرط في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لانطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متطلعا لظهوره الأول مع النادي، بعد أن طمأنه وكيل أعماله على صحة انتقاله، كما طمأن إدارة الأهلي بذلك، مطالبا اللاعب بعدم الالتفات لما يثار من أخبار وتصاريح مغلوطة في تركيا.

يذكر أن التعاقد مع نداو كلف إدارة النادي نحو 3 ملايين يورو.