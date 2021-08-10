الاتحاد العربي يكمل ترتيبات نهائي الأندية

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وتم الوقوف على جاهزية ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط بعدما، حيث قام الأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان أخيرا بجولة ميدانية تفقدية على الملعب ومرافقه.
وكانت بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدأت بدور الـ32، إذ استهل الاتحاد السعودي مشواره فيها بمواجهة العهد اللبناني، وحقق فوزا في الذهاب بنتيجة 3 / 0، وتعادلا في الإياب 0/0.
وفي دور الـ1، فاز الاتحاد على الوصل الإماراتي ذهابا خارج ملعبه 2 / 1، وكرر انتصاره في الإياب 2/ 0. وفي دور الثمانية تجاوز أولمبيك آسفي المغربي، حيث تعادلا ذهابا 1 / 1 في جدة، قبل أن يحقق الاتحاد فوزا في الإياب 1/ 0.
وفي نصف النهائي تخطى الاتحاد عقبة مواطنه الشباب السعودي بالتعادل 2 / 2 ذهابا ثم الفوز 2 / 1 في الإياب ليبلغ الدور النهائي للبطولة.
وفي المقابل التقى الرجاء المغربي في دور الـ32 مع فريق هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهابا على ملعبه 1/ 0، وإيابا 2/ 0. وفي دور الـ16 وفي ديربي مغربي خالص جمعه بغريمه فريق الوداد، تمكن الرجاء من العبور لدور الثمانية بالتعادل ذهابا 1/1 والتعادل إيابا 4/4 ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.
وفي دور الثمانية فاز الرجاء على مولودية الجزائر ذهابا بنتيجة 2/ 1، وخسر على ملعبه 0/ 1 لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.
وفي ذهاب نصف النهائي خسر الرجاء من الإسماعيلي المصري 0/ 1، قبل أن ينتصر في الإياب 3/ 0 ويتأهل للنهائي.
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