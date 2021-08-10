شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يسجل الهدف الثانى لسيراميكا فى المقاصة (2-1).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع ميدو جابر صانع ألعاب سيراميكا من إحراز الهدف الثانى لفريقه في مرمى مصر املقاصة بالدقيقة 78 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

كان المقاصة قد تقدم بهدف مقابل للاشئ عن طريق إسلام صلاح في الدقيقة 28 من عمر المباراة ، في لقاء متوسط المستوى شهد بعض الهجمات على المرميين وأضاع من لاعبو سيراميكا هجمة خطيرة في منتصف الشوط تصدى لها محمود حمدى حارس مرمى المقاصة .

بينما تعادل محمود نبيل هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 59 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.