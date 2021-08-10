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ميدو جابر يسجل الهدف الثانى لسيراميكا فى المقاصة (2-1).. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - استطاع ميدو جابر صانع ألعاب سيراميكا من إحراز الهدف الثانى لفريقه في مرمى مصر املقاصة بالدقيقة 78 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

كان المقاصة قد تقدم بهدف مقابل للاشئ عن طريق إسلام صلاح في الدقيقة 28 من عمر المباراة ، في لقاء متوسط المستوى شهد بعض الهجمات على المرميين وأضاع من لاعبو سيراميكا هجمة خطيرة في منتصف الشوط تصدى لها محمود حمدى حارس مرمى المقاصة .

بينما تعادل محمود نبيل هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 59 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: حمزة معوض 

 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا  - فابريس نجاه

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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