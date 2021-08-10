شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزى الأزرق والاتحاد السكندرى بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مواجهته أمام الاتحاد السكندري التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة 29 من الدوري الممتاز على ستاد الإسكندرية بالزي الأزرق، بينما يرتدي صاحب الأرض الزي الأبيض.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمى : محمد صبحى، خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل، خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى، خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.