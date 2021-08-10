شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أن يتواجد كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، إسلام جابر، إمام عاشور، يوسف أوباما، أيمن حفني، مروان حمدي وحميد أحداد، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.

وتقام مواجهة الزمالك والاتحاد فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

الدفاع.. محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي.

خط الوسط.. أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

الهجوم.. سيف الدين الجزيري.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.