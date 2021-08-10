شكرا لقرائتكم خبر عن محمود نبيل يتعادل لسيراميكا أمام المقاصة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى مصر المقاصة بالدقيقة 59 لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

كان المقاصة قد تقدم بهدف مقابل للاشئ عن طريق إسلام صلاح في الدقيقة 28 من عمر المباراة ، في لقاء متوسط المستوى شهد بعض الهجمات على المرميين وأضاع من لاعبو سيراميكا هجمة خطيرة في منتصف الشوط تصدى لها محمود حمدى حارس مرمى المقاصة .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.