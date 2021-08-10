شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهاجم الزمالك بقمر وفوزى الحناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى .

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : مروان عطيه – محمود رزق – السيد سالم – صبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور – احمد نبيل مانجا – هشام صلاح – عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر – فوزى الحناوى

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.